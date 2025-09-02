Grimsby Town, Yanlış Oyuncu Oynattığı İçin Cezalandırıldı

İngiltere Lig Kupası ikinci turunda Manchester United'ı penaltı atışlarıyla 12-11 yenerek büyük bir sürprize imza atan Grimsby Town, uygun olmayan bir futbolcuyu sahaya sürdüğü için 20 bin sterlin para cezası aldı.

4. Lig'de mücadele eden Grimsby Town, Bradford City'den kiraladığı Clarke Oduor'un kayıt belgesini maçtan önceki gün saat 12.00'ye kadar teslim etmesi gerekirken, belgeyi bir dakikalık gecikmeyle gönderdi.

Lig yönetimi (EFL) futbolcunun kaydını onayladı ancak Grimsby Town'ın kurallara göre maçta oynama hakkı bulunmayan yeni transferi, 73. dakikada oyuna girdi.

Oduor, normal süresi 2-2 biten maçın ardından geçilen penaltı atışlarında takımının penaltı kaçıran tek oyuncusu oldu.

EFL, maçtan sonra hatayı fark eden ve durumu bildiren Grimsby Town'a 20 bin sterlin para cezası verdi. Cezanın yarısı kulübün aynı hatayı tekrarlaması halinde uygulanmak üzere askıya alındı.