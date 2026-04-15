Grekoromen Güreş Milli Takımı için medya günü yapıldı

Sacit GÖNCÜ / - ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da 20-26 Nisan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Grekoromen Güreş Milli Takımı için medya günü düzenlendi.

Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen medya gününe İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, eski milli futbolcu Mesut Özil ve milli güreşçiler katıldı.

DAVUT GÜL: BU TÜR SPORTİF BAŞARILARA İHTİYACIMIZ VAR

Milli güreşçilere başarılar dileyen İstanbul Valisi Davut Gül, "Şampiyonlarımız kampta. Başkanımla konuşup onları ziyarete geldik. Kendilerine başarılar diliyoruz. Sadece kendileri için güreşmiyorlar. Bütün milletimiz ve devletimiz adına güreşiyorlar. Geçmişte güreşçilerimizin çok önemli başarıları oldu. Başkanımızın da bu başarılara katkıları oldu. İnanıyorum ki bu rol modellerle geçmişte alınan madalyaların daha iyisini bu yarışmalarda tekrar alacağız. Kampta bütün şartlar uygun. Arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu iyi seviyede. Bizim de bu tür sportif başarılara ihtiyacımız var. Okullarımızdaki öğrencilerimiz, şampiyonları örnek alıyorlar. Sporcularımız, şampiyon olduktan sonra öğrencilerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

TAHA AKGÜL: İNŞALLAH CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİRİZ

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül ise, "Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Tesisleri, tarihi bir yer. 50 senedir burası Türk güreşine hizmet veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle burasına tadilat yapıldı. Burada gençlerimiz iyi şartlarda çalışıyor. Valimizi Sivas'tan tanıyoruz. Onun devlet adamlığını kendimize örnek alıyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözleri yerine getiririz. Rıza Kayaalp de inşallah 13'üncü kez şampiyon olup, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kıracak" dedi.

Milli güreşçiler için dualar edeceğini ifade eden Mesut Özil, "Burada olduğum için çok mutluyum. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın. Bol bol dua edeceğiz" şeklinde konuştu.

RIZA KAYAALP: ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Şampiyonaya hazır olduğunu ifade eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Amacımız hem takım halinde hem de bireysel olarak iyi bir derece elde etmek. Zaten şimdiye kadar 14 kez final yaptım. İnşallah 15'inci kez final yapıp, 13'üncü şampiyonluğu elde etme hedefim var. Bu benim için bir rekor olacak. Olimpiyat kadar önemsiyorum. Çünkü kırılması zor bir rekoru kırmak çok zor ve stresli. Daha büyük stresler yaşadığım için bu stresler bana normal gelmeye başladı. O yüzden minderde hazırlığımı zaten iyi yapıyorum, fiziksel durumum da çok iyi Allah'a şükürler olsun. Allah'ın izniyle, yardımıyla çıkıp aslanlar gibi mücadele edip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizi büyüten devletimize vefamızı bir kez daha minderde mücadele ederek, kazanacağımız madalyalarla inşallah göstereceğiz. Altın madalya olursa daha güzel olacak. Bireysel ve takım halinde inşallah vefamızı göstermek istiyoruz" yorumlarında bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nın önemine vurgu yapan Kayaalp, "Sonuçta kırılamaz denilen bir rekoru yakalayıp, kırmak ülkem ve benim için de büyük bir şeref ve onur. Avrupa rekorunun, bu kadar şampiyonluğun uzun yıllar boyunca bir Türk'te kalmasının ülkem adına da çok iyi olacağını düşünüyorum. Bireysel olarak her şey gelip geçici. Bir anda her şey değişebiliyor. Bazen başına istemediğin şeyler de gelebiliyor. Önemli olan 'Bu rekor kimde?' denildiğinde 'Bir Türk'te' denilmesi yeterli" şeklinde konuştu.

KEREM KAMAL: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ

Elinden gelen bütün gayreti göstereceğini belirten milli güreşçi Kerem Kamal ise, "Artık son aşamaya geldik. Yaklaşık bir hafta gibi bir sürecimiz kaldı. Yaklaşık bu sanırım altıncı veya beşinci kampımız. Hocalarımızla birlikte bütün eksiklerimizi kapatabildiğimiz kadar çalıştık. Çok şükür takım olarak da hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Kaptanımız, büyük şampiyonumuz Rıza ağabey önderliğinde inşallah bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda elimizden gelen bütün gayreti gösterip hem kendimizi hem ailemizi hem ülkemizi hem sevdiklerimizi mutlu etmek istiyoruz" dedi.

AHMET YILMAZ: RIZA AĞABEYİMİZİN ARAMIZDA OLMASI BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ

Şampiyon olacağına inandığını ifade eden milli güreşçi Ahmet Yılmaz, "Son aşamadayız. Bu sene bir avantajımız olarak kaptanımız, şampiyon ağabeyimiz Rıza ağabeyimizin aramızda olması bizim için büyük bir avantaj. Bizim yaptığımız spor ne kadar bireysel olsa da 'takım ruhu' denilen bir şey var. Biz birbirimizi destekleyerek, birbirimizin eksiklerini kapatarak Allah'ın izniyle aslanlar gibi mücadelemizi verip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, takım olarak şampiyonluk hedefimiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Arnavutluk bize iyi gelmişti. Ben ilk Dünya Şampiyonası'nda orada üçüncü olmuştum. İnşallah bu sefer de şampiyon olacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

YÜKSEL SARIÇİÇEK: ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİME İNANIYORUM

Hazırlıkların son aşamasında olduklarını söyleyen milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek ise, "Hazırlıkların son aşamasındayız. Özellikle Rıza Kayaalp ile bu sezon birlikte maçlara gittik, geldik. Güzel de geçti benim için. İnşallah Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı