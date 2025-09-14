Gran Fondo İzmir 2025 Bisiklet Yarışı Sığacık’ta Yapıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, bu yıl bir kez daha her seviyeden sporcuya açık yol bisikleti yarışı olan Gran Fondo İzmir heyecanına ev sahipliği yaptı. Sığacık Sahil Parkı'ndan verilen startla 500 bisikletçi hem uzun hem kısa parkurlarda zorlu ama unutulmaz bir mücadele sergiledi ve yine aynı noktada finişe ulaştı. Organizasyonda 45,9 kilometrelik kısa parkurda erkeklerde Nevzat Enes Aygül (01: 20: 09), kadınlarda Gökçe Demirsoy (01: 23: 26) birinciliğe ulaştı. 92,9 kilometre uzunluğundaki uzun parkurda ise erkeklerde Gökhan Uzuntaş (02: 53: 44), kadınlarda Aylin Yüce (03: 27: 15) zafere pedal bastı.

Sığacık'ta Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı ve Seferihisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zekeriya Kuşak'ın verdiği startla başlayan Gran Fondo İzmir 2025, Ege'nin kalbinde doğa, tarih, kültür ve sporu buluşturan eşsiz parkuruyla bisiklet tutkunlarını ağırladı. Organizasyon; İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti. Dereceye giren sporculara ödülleri yine Sığacık Sahil Parkı'nda dağıtıldı.