Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisikleti Yarışı Ankara'da Gerçekleşti
Ankara'da düzenlenen Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisikleti Yarışı'na yüzlerce bisikletçi katıldı. Yarışta farklı parkurlarda performans gösteren sporcular, çeşitli ödüller kazandı ve etkinlik, festival havasında sona erdi.

Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisikleti Yarışı, Ankara'da yapıldı.

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen yarışta yüzlerce bisikletçi pedal çevirdi.

Bilkent Center'dan startı verilen yarış, 90,6 kilometrelik uzun parkur, 56,6 kilometrelik kısa parkur, tandem ve paralimpik olmak üzere 4 kategoride düzenlendi.

Farklı yaş gruplarından amatör bisikletçilerin de katıldığı gran fondo yarışını, erkekler uzun parkurda Toygar Süner (Asperox BikePedia Racing Team), kadınlar uzun parkurda Natalya Vallek (Genc Pesekar Velosipedciler) kazandı.

Kısa parkurda ise erkeklerde Mithat Temizyürek (Asperox BikePeida Racing Team), kadınlarda Aylin Yüce (Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü) birinci oldu.

Ankara'nın simgelerinden Seymenler, Tulumtaş Mahallesi'nde sporcuları davul-zurna eşliğinde karşıladı. Sporculara moral veren bu karşılama, organizasyona festival havası kattı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
