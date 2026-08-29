GRAFİKLİ - Teniste grand slam mevsimi ABD'de kapanıyor

Rekor para ödülünün dağıtılacağı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık, yarın başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan ABD Açık, bu yıl 30 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde 146. defa organize edilecek.

İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.

2026 ABD Açık'ın toplam para ödülü, 108 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl dağıtılan para miktarı 90 milyon dolar olan ABD Açık, böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu geliştirdi.

Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 5 milyon dolardan 5,5 milyon dolara yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Alcaraz sakatlığının ardından kortlara dönecek

Kariyerinde iki ABD Açık şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı sebebiyle 4 aydır kortlardan uzak kaldıktan sonra ABD Açık Tenis Turnuvası'nda sahalara dönecek.

Nisan ayındaki Barselona Açık turnuvasından bu yana sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle kortlardan uzak kalan geçen yılın şampiyonu 23 yaşındaki sporcu, bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yer alamamıştı.

Dördü ABD Açık'ta olmak üzere (2011, 2015, 2018, 2023) 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

39 yaşındaki Sırp tenisçi, son Grand Slam zaferini 2023'te ABD Açık'ta Rus tenisçi Daniil Medvedev'i yenerek elde etmişti.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle turnuvaya katılamayacağını açıklamıştı.

Aryna Sabalenka üst üste 3. şampiyonluğu hedefliyor

Dünya sıralamasında tek kadınlarda 1 numara olan ve ABD Açık'ın son iki yılının şampiyonu Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, son şampiyon ünvanını korumaya çalışacak.

Bu yılın Wimbledon şampiyonu Çek sporcu Linda Noskova, Avustralya Açık'ı kazanan Kazak tenisçi Elena Rybakina ve Fransa Açık'ta kupa kaldıran Rus raket Mirra Andreeva ise turnuvanın en büyük favorileri olarak göze çarpan isimler arasında yer alıyor.

Zeynep Sönmez ikinci kez ABD Açık ana tablosunda

Kadınlar dünya sıralamasında 52. basamakta bulunan milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinde ikinci kez ABD Açık ana tablosunda mücadele edecek.

Milli sporcu, dünya 4 numarası ABD'li Coco Gauff ile turnuvanın ilk gününde karşılaşacak.

24 yaşındaki tenisçi, geçen yılki ABD Açık'ta kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele etmiş ve ikinci tura yükselme başarısı göstermişti.

Zeynep, Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek elenmişti.

Birçok uygulama ilk kez ABD Açık'ta hayata geçti

Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.

Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.

ABD Açık, 1978'de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park'ta inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.

Sürtünmenin çok düşük düzeyde olduğu DecoTurf kortta toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek hıza kavuştuğu ABD Açık'ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25'er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.

Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan "Şahin gözü" adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı.

ABD Açık'ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kullanılan ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe'ten alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Dünyanın en yüksek kapasiteli kortu Arthur Ashe'in çatı sistemi 6,5 dakikada kapatılabiliyor.

ABD Açık'ın "en"leri???????

Geçen yıl tek erkeklerde Carlos Alcaraz, tek kadınlarda ise Aryna Sabalenka'nın şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

*Robert Wrenn (ABD), John McEnroe (ABD), Rafael Nadal (İspanya), Novak Djokovic (Sırbistan) - 4

Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2025 - Carlos Alcaraz (İspanya)

2024 - Jannik Sinner (İtalya)

2023 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2022 - Carlos Alcaraz (İspanya)

2021 - Daniil Medvedev (Rusya)

2020 - Dominic Thiem (Avusturya)

2019 - Rafael Nadal (İspanya)

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

Kadınlar:

2025 - Aryna Sabalenka (Belarus)

2024 - Aryna Sabalenka (Belarus)

2023 - Coco Gauff (ABD)

2022 - Iga Swiatek (Polonya)

2021 - Emma Raducanu (Büyük Britanya)

2020 - Naomi Osaka (Japonya)

2019 - Bianca Andreescu (Kanada)

2018 - Naomi Osaka (Japonya)

2017 - Sloane Stephens (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

En genç kazananlar

Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaş, 1 ay

Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaş, 8 ay

En yaşlı kazananlar

Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaş, 8 ay

Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaş, 5 ay

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.

Kaynak: AA