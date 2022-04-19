Gözyaşlarına boğan paylaşım! Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı - Haberler

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Gözyaşlarına boğan paylaşım! Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Konyaspor taraftarı bir çocuğun trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini babasına sorması duygusal anlar yaşattı. Konyaspor sosyal medya hesabından "Yeni nesillerde yaşayacak adın" ifadeleriyle paylaşılan görüntüde yeşil-beyazlı formasıyla tribünde yerini alan çocuk babasına, "Ahmet Çalık oynayacak mı?" diye sorarken babası da "Maalesef Ahmet Çalık oynamayacak babacım." cevabını veriyor.

Süper Lig'in başarılı ekibi Konyaspor'da 11 Ocak'ta hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın anısı yaşamaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yürekleri dağladı.

Gözyaşlarına boğan paylaşım! Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı

"MAALESEF AHMET ÇALIK OYNAMAYACAK"

Konyaspor taraftarı bir çocuğun babasına karşılaşmada Ahmet Çalık'ın forma giyip giymeyeceğini sorması duygusal anlar yaşattı. Yeşil-beyazlı kulübün "Yeni nesillerde yaşayacak adın" ifadeleriyle paylaştığı videoda Konyaspor formasıyla tribünde yerini alan çocuk babasına, "Ahmet Çalık oynayacak mı?" diye sorarken babası da "Maalesef Ahmet Çalık oynamayacak babacım." cevabını veriyor.

NE OLMUŞTU?

11 Ocak 2021'de Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilmiş ve kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edilmişti. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ahmet Çalık, Konyaspor, Spor, Haberler

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