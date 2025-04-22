Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finaline Hazır

Onur ATIŞ / İZMİR,

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final maçında perşembe günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe final için kenetlenirken, sarı-kırmızılılar başarılarla dolu maziye yeniden yolculuk yaptı. Tam 49 yıl sonra yarı finale çıkma başarısı gösteren Göztepe, 1968-69 ve 1969-70 sezonlarında üst üste kupayı müzesine götürdü. Göztepe, 1966-67 sezonunda kupada ilk kez final oynama başarısı gösterirken, 1970-71 ve 1975-76 sezonlarında yarı finale adını yazdırdı. Göztepe, 1966-67 Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor, Ankara Demirspor, Beşiktaş ve Samsunspor'u eleyip ilk kez finale çıktı. Sarı-kırmızılılar finalde ezeli rakibi Altay'a 2-2 berabere biten maçın sonunda atılan yazı tura atışıyla elendi.

Göztepe, 1968-69'da kupayı havaya kaldırdı. O sezon Gençlerbirliği, Ankara Demirspor ve Bursaspor'u saf dışı bırakan İzmir temsilcisi, finalde Galatasaray'ı eleyip ilk kupasını aldı. Ertesi sezon Göztepe yine kupaya uzanmayı başardı. 1969-70 sezonunda Ankaragücü, Orduspor ve Eskişehirspor'u yenen Göztepe kupa şampiyonu olarak tarihe geçti. Göztepe, 1970-71'de ise yarı finale adım attı. Çeyrek finalde Balıkesirspor'u eleyen Göztepe, yarı finalde Bursaspor'u geçemedi. Göztepe'nin son yarı finali ise 1975-76 sezonunda oldu. O yıllarda Karabükspor, Fenerbahçe ve Elazığspor maçlarında turu geçen Göztepe, perşembe günkü rakibi Trabzonspor'a yarı final maçlarında üstünlük sağlayamadı. Yarı finalde Göztepe'yi yenip finalde de Galatasaray'ın rakibi olan Trabzonspor o sezon rakibine penaltılarla mağlup oldu ve kupayı alamadı.