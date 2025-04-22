Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finaline Hazır
Göztepe, 49 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Kulüp, geçmişteki başarılarıyla dikkat çekiyor ve tarihine bir yolculuk yapıyor.
Onur ATIŞ / İZMİR,
ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final maçında perşembe günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe final için kenetlenirken, sarı-kırmızılılar başarılarla dolu maziye yeniden yolculuk yaptı. Tam 49 yıl sonra yarı finale çıkma başarısı gösteren Göztepe, 1968-69 ve 1969-70 sezonlarında üst üste kupayı müzesine götürdü. Göztepe, 1966-67 sezonunda kupada ilk kez final oynama başarısı gösterirken, 1970-71 ve 1975-76 sezonlarında yarı finale adını yazdırdı. Göztepe, 1966-67 Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor, Ankara Demirspor, Beşiktaş ve Samsunspor'u eleyip ilk kez finale çıktı. Sarı-kırmızılılar finalde ezeli rakibi Altay'a 2-2 berabere biten maçın sonunda atılan yazı tura atışıyla elendi.
Göztepe, 1968-69'da kupayı havaya kaldırdı. O sezon Gençlerbirliği, Ankara Demirspor ve Bursaspor'u saf dışı bırakan İzmir temsilcisi, finalde Galatasaray'ı eleyip ilk kupasını aldı. Ertesi sezon Göztepe yine kupaya uzanmayı başardı. 1969-70 sezonunda Ankaragücü, Orduspor ve Eskişehirspor'u yenen Göztepe kupa şampiyonu olarak tarihe geçti. Göztepe, 1970-71'de ise yarı finale adım attı. Çeyrek finalde Balıkesirspor'u eleyen Göztepe, yarı finalde Bursaspor'u geçemedi. Göztepe'nin son yarı finali ise 1975-76 sezonunda oldu. O yıllarda Karabükspor, Fenerbahçe ve Elazığspor maçlarında turu geçen Göztepe, perşembe günkü rakibi Trabzonspor'a yarı final maçlarında üstünlük sağlayamadı. Yarı finalde Göztepe'yi yenip finalde de Galatasaray'ın rakibi olan Trabzonspor o sezon rakibine penaltılarla mağlup oldu ve kupayı alamadı.