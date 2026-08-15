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Göztepe, Samsunspor deplasmanında açılış geleneğini sürdürmek istiyor

Göztepe, Samsunspor deplasmanında açılış geleneğini sürdürmek istiyor
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Süper Lig'de son 4 sezon açılış maçlarında kaybetmeyen Göztepe, pazartesi günü Samsunspor'a karşı bu geleneği devam ettirmeyi hedefliyor. İzmir ekibi, Samsunspor deplasmanındaki son 3 lig maçını kaybetti ve bu kez kazanarak seriyi kırmak istiyor.

SÜPER Lig'de mücadele ettiği son 4 sezonda açılış maçlarını kaybetmeyen Göztepe, pazartesi günü çıkacağı Samsunspor deplasmanında da aynı geleneği sürdürmeye kararlı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de yıllardır açılış maçlarında rakiplerine boyun eğmedi. Göz-Göz, 2020-2021 sezonunda ilk hafta evinde Denizlispor'u 5-1 yenerken, 2021-2022 sezonunda Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. O sezon 1'inci lige düşüp 2 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, 2024-2025 sezonunda yine Antalyaspor'la ilk hafta dış sahada 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon ise ilk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek maratona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Göz-Göz son 6 yılda açılış maçlarında yalnız 1'inci ligde 2023-2024 sezonunda Sakaryaspor'a İzmir'de 1-0 kaybetti. Göztepe kötü başladığı o sezon sonunda adını direkt Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Samsunspor deplasmanında oynadığı son 3 lig maçını ise kaybeden İzmir ekibi pazartesi günü rakibini yenerek zincir kırmaya da kararlı. Yeni sezon öncesi 5'i yabancı 6 takviye yaparak hazırlık döneminde özel maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Stanimir Stoilov'un ekibi, kulübün efsane teknik direktörü olan Adnan Süvari'nin adının verildiği sezonda maratona iyi başlamayı hedefliyor. Göztepe'de transferleri gündemde olan Juan ve Dennis'in ise durumları belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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