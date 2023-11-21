Göztepe, yeni teknik direktörünü açıkladı

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarını kaybedip zirve yarışının gerisine düşen Göztepe, Hırvat Teknik Direktör Radomir Kokovic ile yollarını ayırırken, yine yabancı bir çalıştırıcı tercih etti. Sarı-kırmızılılar 56 yaşındaki Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'la her konuda anlaşma sağladı. Daha önce Süper Lig'de Sırp asıllı İngiliz Nesto El Maestro ve Hırvat Stjepan Tomas'la çalışıp 1'inci Lig'de takımı Kokovic'e emanet eden sarı-kırmızılılar bu kez Stoilov'u tercih etti.

Kulüp olarak Levski Sofya, Litex Lovech, Anorthosis ve Botev Plovdiv'i çalıştıran Stoilov'un kariyerine 2 Bulgaristan Ligi şampiyonluğu, 4 Bulgaristan Kupası, 2 Bulgaristan Süper Kupası, 4 Kazakistan Ligi şampiyonluğu ve 1 Kazakistan Kupası sığdırdı. Stoilov, Bulgaristan Milli Takımı ve Kazakistan Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı. Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giydi. Sarı-lacivertlilerde 1992-93 sezonunda oynayan Stoilov, Haskovo, Levski Sofya, CSKA Sofya, Campomaiorense ve Slavia Sofya takımlarında da görev yaptı.