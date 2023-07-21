Göztepe, yeni sezon formalarını tanıttı

Göztepe, sosyal medya hesaplarından yeni sezon formalarını tanıttı. Futbolcular, Gürsel Aksel Stadı'nın duvarına grafiti yaparak formaları çizdi. Sagopa Kajmer'in şarkısı eşlik etti.

Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesaplarından tanıttı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, futbolcuların Gürsel Aksel Stadı'nın duvarına yeni sezonda giyecekleri formaları grafiti ile çizdi. Videoya Sagopa Kajmer de 'Kırık çocuk' isimli şarkısıyla eşlik etti.

Göztepe, yeni sezonda beyaz ağırlıklı forma 'Tam 35', siyah forma 'İsyan' ve sarı-kırmızı forma' ile mücadele edecek. - İZMİR

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