Göztepe'ye sponsorluk anlaşması imzalandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi ile Göztepe arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Medical Point İzmir Hastanesi'nde düzenlenen törende konuşan Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe'nin kadın voleybol, erkek hentbol ve olimpik branşlarındaki sporcularına sağlık sponsoru olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sponsorluk anlaşmasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu aktaran Kubba, şunları kaydetti:

"Sporun, sağlıklı bir toplum için hayatımızın önceliklerinden biri olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu vesileyle kentimizin güzide spor kulüplerine imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Değerli sporcularımız, bu anlaşma ile birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde şifa bulacak. Akademik alanda başarılarla dolu araştırmalara imza atmış, her biri alanında uzman doktorlarımız ve deneyimli çalışanlarımızla, Göztepe'mizin başarılı sporcularına sağlık hizmeti vermekten memnuniyet duyacağız."

Kubba, grup olarak her zaman İzmir'in sosyal projelerinde yer almada hiçbir zaman çekinmediklerini belirterek, "Bunu da sürdürme noktasında azimle çalışacağız. İşte bunun ilk tohumlarının Göztepe ile atılmış olması bizim için ayrıca bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Göztepe Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil de Göztepe'nin 17 branşının olduğunu hatırlatarak, Tokyo Olimpiyatları'na 2 sporcu gönderdiklerini söyledi. Bundan sonraki hedeflerinin olimpiyatlara daha çok sporcu göndermek olduğunu kaydeden Sepil, "Bunun için de altyapı lazım. Bunun için de birçok sporcuya, kentimizin gençlerine şans vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Sepil, amatör branşlar için İnciraltı'nda kendilerine tahsis edilen alanla ilgili izinlerde son noktaya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Orası bittiğinde Türkiye'nin en iyi amatör şubeleri barındıran bir tesisi haline gelecek. İçinde olimpik yüzme havuzuyla, salonlarıyla, tenis kortlarıyla, okçuluğundan cimnastiğine kadar bütün sporları destekleyen bir yerimiz olacak. Tabii olunca çok daha heyecanlı olacağız. Çok daha işlevli olacağız. Burada bunu yaparken şehrin, İzmir'in bize vereceği destek çok önemli."

Sağlık dendiği zaman sadece sakatlığın akla gelmemesi gerektiğini belirten Sepil, "Sporculara verilecek psikolojik destek, her türlü destek, bütün bunları bir araya getirmemiz gerekiyor. Tabii özellikle olimpik dallarda artık kendini üst düzey ispat etmiş, milli olmuş, olimpiyatlara gidebilecek olan sporcularımıza özel destek vermemiz gerekiyor." diye konuştu.