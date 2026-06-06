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Göztepe'ye Sabra'dan kötü haber

Göztepe'ye Sabra'dan kötü haber
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Süper Lig ekibi Göztepe'nin genç golcüsü İbrahim Sabra, 2026 Dünya Kupası öncesinde antrenmanda ayak bileğinden sakatlandı ve turnuva kadrosundan çıkarıldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'ye İbrahim Sabra'dan kötü haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Ürdün A Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilen İbrahim Sabra'nın ciddi şekilde sakatlandığı açıklandı. 19 yaşındaki golcünün idmanda ayak bileğine darbe aldığı ve bilek bağlarının koptuğu öğrenildi.

Dünya Kupası'nda Göztepe'yi temsil edecek tek futbolcu olan genç golcü sakatlığının ardından kadrodan çıkarıldı. Yaşanan talihsizliğin ardından Sabra vitrine çıkma fırsatını kaçırırken, Göztepe de FIFA'dan gelecek parayı alma hakkını yitirdi. Tedavisine başlanan Sabra'nın ne zaman sahalara döneceği ise henüz belli değil. Bu sezon başı Göztepe'ye gelen Sabra ara dönemde Hırvatistan ekibi Lokomativa'ya kiralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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