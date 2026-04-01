Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Bulgar Radoslav Arsov getirildi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, başantrenörlük görevine Bulgar Radoslav Arsov'u getirdi. Arsov, kariyeri boyunca Fransa, Rusya ve Bulgaristan liglerinde önemli görevler almıştır.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, başantrenörlüğe Bulgar Radoslav Arsov'u getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1971 doğumlu Bulgar başantrenör Radoslav Arsov ile anlaşmaya vardık. Son olarak Bulgaristan ekiplerinden Levski Sofia'da başantrenörlük görevini üstlenen Radoslav Arsov, kariyeri boyunca Fransa, Rusya ve Bulgaristan liglerinde önemli görevler almıştır. Nancy Volley-Ball'da uzun yıllar başantrenörlük yapan Arsov, Lokomotiv Kaliningrad ve Levski Sofia gibi üst düzey kulüplerde de görev aldı." denildi.

Açıklamada, Arsov'un Bulgaristan Kadın Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük deneyimi de yaşadığı anımsatıldı.

Göztepe'de başantrenör Ataman Güneyligil ile 16 Mart'ta yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
