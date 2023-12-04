Göztepe Voleybol, Edremit Belediyesi Altınoluk'u mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, 10. hafta mücadelesinde Edremit Belediyesi Altınoluk'u mağlup ederek tekrar ikinci sıraya yükseldi.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Edremit Belediyesi Altınoluk ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip rakibini 3-1 mağlup ederek 1 haftalık aranın ardından tekrar hem galibiyetle tanıştı hem de ikinci sıraya yerleşti. Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan'da oyunlarını geçtiğimiz hafta ile kıyaslayarak, "Bu hafta gerçekten çok iyi oynadık. Ne kadar skorlar yakın görünse de, oyunun geneli hep bizim kontrolümüzdeydi. Sahada özgüvenli durduk. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bütün hafta boyunca oyuncularımızla sadece bu maç için değil, geçen hafta neden kaybettiğimiz üzerinde de durduk. Maçtan hemen sonra toplantı yapıp kendi voleybolumuzu nasıl geliştireceğimize adım aldık. Kendi voleybolumuzu geliştirirsek kazanabileceğimizi bildiğimiz için nerelerde hata yaptıysak bu hafta oralara çalıştık. Edremit her zaman zor bir deplasman olmuştur. Oyuncularımı ve teknik heyeti kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR