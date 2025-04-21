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Göztepe Voleybol, Amelie Rotar'ı Transfer Etti

Göztepe Voleybol, Amelie Rotar'ı Transfer Etti
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Göztepe Voleybol, CSM Volei Alba Blaj takımında forma giyen smaçör Amelie Rotar ile bir sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu. 2000 doğumlu Rotar, başarılı bir kariyere sahip.

Göztepe Voleybol, son olarak CSM Volei Alba Blaj takımında forma giyen smaçör Amelie Rotar'u kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak CSM Volei Alba Blaj takımında forma giyen smaçör Amelie Rotar'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu Amelie Rotar ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Amelie" ifadeleri kullanıldı.

Göztepe Voleybol'un CSM Volei Alba Blaj takımından transfer ettiği Amelie, SMI Roma Volley, France Avenir 2024, Pays d'Aix Venelles, Beziers Volley, Neptunes de Nantes ve Fransa Milli Takımı'nda forma giydi. Amelie, yakın dönemde CEV Kupası 2025 yarı finalinde ve 2025 Romanya Kupası finalinin MVP'si seçildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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