Göztepe'de voleybol altyapı takımları Türkiye şampiyonası bileti aldı

Göztepe'de voleybol altyapı takımlarının, bu sezon mücadele ettiği 4 kategoride de Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada midi, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde elde edilen başarının, kulübün voleybol altyapısının doğru bir yapılanma içinde olduğunun en önemli göstergelerinden biri olduğu kaydedildi.

Şampiyona bileti alan midi, küçük ve yıldız kategorilerindeki sarı-kırmızılı takımların Eskişehir'de, genç kategorideki takımın ise Tokat'ta sahaya çıkacağı ifade edildi.