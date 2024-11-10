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Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor İlk Yarıda Gol Atamadı

Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor İlk Yarıda Gol Atamadı
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maç öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşu yapıldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncı

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Isaac Solet, Ahmed Ildız, Djalma Silva, Tijanic, Fofana, Romulo

TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ndao, Aleksic, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Kramer

Sarı kartlar: Dk. 6 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 11 Romulo, Dk. 13 Bokele (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Müsabakanın 12. dakikasında Romulo'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

15. dakikada savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

27. dakikada hızlı gelişen atakta rakip yarı sahada topla buluşan Kramer, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Lis topu kornere çeldi.

31. dakikada sağ kanattan Tijanic'in kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularından seken topla buluşan Heliton'un kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmada ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla maçın hakemleri ve her iki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Müsabakanda önce saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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