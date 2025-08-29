Göztepe ve Konyaspor'un Mücadelesi 0-0 Beraberlikle Sona Erdi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçta zorlu çekişme başladı. Her iki takım da ilk yarıda gol bulamazken, Göztepe ligdeki 1000'inci karşılaşmasını yaptı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson,
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Umut Nayir,
Sarı kart: Dk.20 Furkan Bayır (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamladı.
15. dakikada Konyaspor atağında, Ndao'nun sağ kanattan getirip ceza sahası önünden vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarpıp kornere çıktı.
24. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında defanstan seken top, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın ceza sahası yayı üzerinden plasesinde meşin yuvarlak, direğin yanından kornere gitti.
31. dakikada Umut Nayir, topu kafayla Aleksici'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.
40. dakikada Rhaldney'in pasında ceza sahası sol içinde topla buluşan Juan, uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Deniz Ertaş, soluna uzanarak çıkardı.
Göztepeli ve Konyaspor'lu oyuncular sahaya "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun", pankartıyla çıktı.
Ayrıca, Süper Lig'de 32. sezonunu geçiren Göztepe, bugün TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla ligdeki 1000'inci karşılaşmasını yaptı.
Maçın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.