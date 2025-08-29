Göztepe ve Konyaspor 1-1 Beraberlikte Anlaştı

Göztepe ve Konyaspor 1-1 Beraberlikte Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 berabere tamamlandı. Göztepe'nin golü Dennis'ten, Konyaspor'un golü ise Tunahan Taşçı'dan geldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk.90 Taha Altıkardeş), Dennis, Rhaldney (Dk.80 Efkan Bekiroğlu), Cherni (Dk.90 İsmail Köybaşı), Olaitan (Dk.60 Miroshi), Juan (Dk.80 Sabra), Janderson

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana (Dk.69 Stefanescu), Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Dk.78 Muleka), Jevtovic, Ndao, Aleksic (Dk.56 Pedrinho), Melih İbrahimoğlu (Dk.78 Bjorlo), Bardhi (Dk.69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir

Goller: Dk.50 Dennis (Göztepe), Dk.86 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk.20 Furkan Bayır, Dk.75 Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Dk. 86 Tunahan Taşçı, Dk. 88 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması, 1-1 berabere tamamlandı.

50. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Cherni'nin kullandığı korner atışında topla altı pasta buluşan Dennis'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

59. dakikadaOlaitan'ın ceza sahası sağından altı pasa gönderdiği topla buluşan Janderson'un vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

66. dakikada Göztepe atağında Janderson'un sağ kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş, topu altı pas içerisine çeldi. Juan'ın yakın mesafeden şutunda yine kaleci Deniz Ertaş, topu çıkardı.

71. dakikada topla ceza sahası sağ önünde buluşan Juan'ın şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu güçlüklü kornere gönderdi.

85. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ önünde topla buluşan Tunahan Taşçı, rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere

Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Sesimi kesme, otur yerine
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog

Bahçeli'yi kurabiye yerken gören CHP'li vekil yanına koştu
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare

Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.