Göztepe ve Kocaelispor Golsüz Beraberlik Aldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takımın da karşılaşmada yakaladığı gol fırsatları değerlendirilmedi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 88 Godoi), Heliton, Bokele, Ruan (Dk. 88 Ogün Bayrak), Miroshi (Dk. 67 Rhaldney), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Olaitan), Janderson, Juan
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty (Dk. 76 Tarkan Serbest), Keita (Dk. 46 Show), Tayfur Bingöl, Can Keleş (Dk. 65 Churlinov), Agyei (Dk. 87 Nonge), Serdar Dursun
Sarı kartlar: Dk. 20 Linetty, Dk. 44 Balogh, Dk. 45+2 Keita, Dk. 83 Show (Kocaelispor), Dk. 45+2 Miroshi, Dk. 64 Ruan (Göztepe)
52. dakikada Göztepe atağında, Dennis'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Janderson, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Miroshi'ye indirdi. Miroshi'nin sert şutunda top direğin üstünden auta gitti.
53. dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde, defanstan seken topla ceza sahası çizgisi üstende buluşan Show'un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
59. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ruan'ın sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Janderson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.