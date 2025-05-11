Göztepe ve Hatayspor 1-1 Beraber Kaldı

(İZMİR) - Süper Lig'in 35'inci haftasında Göztepe, karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Göztepe Hatayspor'u konuk etti. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oyanan maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Maçın 19. dakikasında 9 numaralı formasıyla Kubilay Kanatsızkuş, attığı golle Göztepe'yi konuk takım karşısında 1-0 öne geçiren isim olurken, Hatayspor 27. dakikada Bilal Boutobba'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılıklı ataklarla devam eden maçın ikinci yarısında 79. dakikada Hataysporlu Carlos Strandberg hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. İkinci yarıda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan Göztepeli taraftarlar Anneler Günü dolayısıyla maç öncesi, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafının olduğu "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir" ve "Kadınlar her yerde" yazılı pankartlar açtı.

Seremoni öncesinde Levent Yüksel taraftarla birlikte Med Cezir şarkısını söyledi.