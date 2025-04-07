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Göztepe ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Göztepe, penaltı kaçırırken Gaziantep FK'nın Halil Dervişoğlu'nun golü ile öne geçti, Göztepe ise 90+4'te Kubilay'ın attığı golle eşitliği sağladı.

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe evinde konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği karşılaşmada 42. dakika da penaltı kazanan Göztepe'de topun başına geçen Romulo, sol köşeye vurdu. Köşeyi doğru tahmin eden Burak penaltıyı kurtardı. Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ataklarla başlayan Gaziantep FK, maçın 48. dakikasın da kaleci Mustafa Burak Bozan'ın yolladığı uzun topla ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu topu filelere gönderdi. Gaziantep FK, bu golle durumu 1-0'a getirdi.

Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede Göztepe, Halil Dervişoğlu'nun golüne maçın uzatma dakikaları 90+4'te Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle cevap verdi.

Maçta başka gol olmazken iki takımda 1'er puan hanesine yazdırdı.

Kaynak: ANKA / Spor
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