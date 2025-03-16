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Göztepe ve Eyüpspor'un Maçında İlk Yarısı Golsüz Geçti

Göztepe ve Eyüpspor'un Maçında İlk Yarısı Golsüz Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

42. dakikada ceza yayı üzerinden İsmail'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu direk dibinden çıkardı.

45+1. dakikada Göztepe'nin gelişen atağında ceza sahasına giren Romulo'nun şutunda kaleci Berke topu iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Yasin Kol, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, İsmail Köybaşı, Kuryu Matsuki, Juan, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmed Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Emersonn Correia da Silva, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, David Tijanic, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Dorukhan Toköz, Luccas Claro, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Mor, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Prince Obeng Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Erdem Çalık, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Sarı kartlar: Lasse Nielsen, Kuryu Matsuki (Göztepe), Luccas Claro, Mame Thiam, Emre Mor (Eyüpspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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