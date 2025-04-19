Göztepe ve Beşiktaş Beraberlikte Buluştu: 1-1

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Murat Temel

GÖZTEPE: Lis – Taha, Heliton, Bokele (Dk. 64 Nielsen), Ogün, İsmail (Dk. 80 Nazım), Dennis, Doğan (Dk. 80 Victor Hugo), Tijanic (Dk. 80 Matsuki), Emersonn (Dk. 60 Kubilay), Romulo

BEŞİKTAŞ: Mert – Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 82 Tayyip Talha), Fernandes, Rashica (Dk. 82 Salih), Mustafa (Dk. 60 Semih), Rafa Silva (Dk. 90+6 Fahri Kerem)

SARI KARTLAR: Kubilay, Victor Hugo, Matsuki (Göztepe), Masuaku ( Beşiktaş )

GOLLER: Dk. 10 Rafa Silva ( Beşiktaş ), Dk. 46 İsmail (Göztepe)

SÜPER Lig'de Avrupa kupalarına gitmeyi hedefleyen Göztepe ve Beşiktaş'ın İzmir'deki randevusunda kazanan çıkmadı: 1-1. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Beşiktaş 10'uncu dakikada Rafa Silva'nın golüyle öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı. İkinci yarıya ise golle başlayan Göztepe oldu. Kaptan İsmail Köybaşı klas bir golle dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı. Galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Göztepe 40 puana yükselirken, Beşiktaş da puanını 49'a çıkardı.

10'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Chamberlain'nin ara pasında Rashica, savunma arkasına kaçtı. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın yerden çevirdiği topu Rafa Silva ağlarla buluşturdu: 1-0

13'üncü dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic'in sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

43'üncü dakikada Göztepe'de Tijanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emerson'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

46'ncı dakikada Göztepe maça dengeyi getirdi. Sağ kanattan yapılan ortada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topa İsmail Köybaşı gelişine harika vurdu, meşin yuvarlak sol üst köşeden filelerle buluştu: 1-1.

65'inci dakikada Romulo'nun ortaladığı topa Kubilay kafayı vurdu, kale Mert son anda köşeden çeldi. Atağın devamında bu kez İsmail kaleyi yokladı. Kaleye paralel giden topa hiçbir Göztepeli dokunamadı, tehlike savuşturuldu.

85'inci dakikada ceza alanında topu kontrol eden Fernandes topla birlikte kaleye yaklaştı. Fernandes'in şutunda son anda kademe araya girdi.

90'ıncı dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza yayı üzerinde topu kontrol edip kaleyi yoklayan Semih'in şutu az farkla yandan auta çıktı.

Maç 1-1 beraberlikle sona erdi.