Göztepe ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Göztepe'nin golünü İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ın golünü ise Rafa Silva kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Beşiktaş savunması kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza yayına kendisine doğru gelen topa sol ayağıyla gelişen vuran İsmail Köybaşı, meşin yuvarlağı kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluşturdu. 1-1
55. dakikada Doğan Erdoğan, ceza sahası yayının gerisinden sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.
62. dakikada Gedson pasında topla buluşan Chamberlain'in ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda kaleci Mateusz Lis, meşin yuvarlağı uzanarak kurtardı.
67. dakikada Romulo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu Kubilay, kafa vuruşuyla kaleye gönderirken, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu alan İsmail, sağ çaprazdan arka direğe gönderdiği topu Kubilay altı pasa doğru ortaladı, savunma uzaklaştırdı.
77. dakikada Romulo'nun ceza sahası içine girmeden vuruşunda savunmada Paulista, araya girerek topun kaleye girmesini önledi.
Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Murat Temel
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele (Lasse Nielsen dk. 64), Ogün Bayrak, Doğan Erdoğan (Victor Hugo dk. 80), Anthony Dennis, İsmail Köybaşı (Nazım Sangare dk. 80), David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 80), Emersonn Correia da Silva (Kubilay Kanatsızkuş dk. 60), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Furkan Bayır, Ege Yıldırım, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica (Salih Uçan dk. 82), Alex Oxlade-Chamberlain (Tayyip Talha Sanuç dk. 82), Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu (Semih Kılıçsoy dl. 60), Rafa Silva (Fahri Kerem Ay dk. 90+4)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emrecan Terzi, Keny Arroyo, Joao Mario, Ciro Immobile
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: İsmail Köybaşı (dk. 46) (Göztepe), Rafa Silva (dk. 10) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Kubilay Kanatsızkuş, Victor Hugo, Kuryu Matsuki (Göztepe), Arthur Masuaku (Beşiktaş) - İZMİR