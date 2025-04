Göztepe ve Beşiktaş 1-1 Beraber Kaldı: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Göztepe ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Stanimir Stoilov, "Bence iki takım adına iyi maçtı. Biz kendi seviyemizi sahaya yansıttık. Maalesef fırsatlar değerlendiremedik, golleri kaçırma adına maalesef fırsatları harcıyoruz. Stratejimizi hırsla sahaya yansıtıyoruz ama 2-3 tane kaçan net fırsatlar var. Bu bizim adımıza kötü. Rakip Beşiktaş tek fırsat yakaladı ve golü attı. Üzerimizde kazanamama baskısı oluştu. Avrupa hedefini ben koydum. Bu hedefi yükseğe koymuş olabilirim. Göztepe ailesine ben inandım, Göztepe ailesi bu hedefe inandı. Bu hedefe inanıyoruz. Sakatlar olmasaydı daha iyi bir yerde olurduk. Bu maçta bile iki sakat verdik. Bizim için toparlanma zamanı artık. 4 gün sonra Trabzon'da hayallerimiz peşinde gideceğiz. Deplasmanda da olsak turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

'TRABZONSPOR MAÇINDA HER ŞEYİ VERECEĞİZ'

Her oyuncunun sakatlığının kendileri için büyük kayıp olduğunu ancak mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Süper Lig'de eminim hiçbir takım bu kadar sakatlık yaşayıp da ayakta kalamaz. İlk 11'de oynayan 5-6 oyuncumuzun sakatlığı mücadele ediyoruz. Ben tüm oyucularıma çok güveniyorum. O yüzden toplam 11 kişi kalsak da kazanmak için her şeyi yapacağız. Trabzon'da zor bir mücadele bizi bekliyor. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Rüyalarımıza kavuşmak için her şeyi yapacağız. Bu hedef olursa olur, olmazsa gelecek sezon Avrupa için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER: GOLDEN SONRA ÖZ GÜVENİMİZİ KAYBETTİK

Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer zor bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi. İlk yarıdaki oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek sözlerine başlayan Solskjaer, "İyi oynadık ve çok iyi de bir gol bulduk. İkinci golü de attık ama ofsayttan iptal oldu. Göztepe gibi uzun boylu oyuncular tehlike yaratabiliyor. İsmail Köybaşı fantastik gol attı. Golden sonra öz güvenimizi kaybettik. Kulüp uzun süredir kötü bir süreç geçiriyor şimdi de öyle. Hayal kırıklığı yaşıyoruz, oyuncular da hayal kırıklığı yaşıyor. İkinci golü denedik, savaştık. İkinci gol olmadı ve maç berabere bitti" diye konuştu.

'İLAÇ DEĞİL AMELİYAT LAZIM'

Yeni sezon için düşüncelerini dile getiren Solskjaer, "Başkanımızla iyi ilişkilerimiz var, kendisiyle çok iyi iletişimimiz var. İlaç değil ameliyat lazım. Başkanım da bunu düşünüyor. Tek transfer döneminde halledilecek mesele değil. İyi bir kadro için 2-3 transfer dönemi gerekiyor. Scout ekibimiz çok çabalıyor. Bu sonuçlar bizim mevcut oyuncularımıza zarar veriyor. Onları çok üzüyor. Büyük takım oyuncusu olduğunuz zaman krizlerle başa çıkmak kolay olmuyor. Özgüven kaybı oluyor. Daha cesur, daha karakter koyabilecek oyuncular almak istiyoruz" dedi.

'TEK HEDEFİMİZ AVRUPA'YA KATILMAK'

En iyi şekilde planlama yapacaklarını belirten Norveçli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu planlamanın üzerine başkanımızla konuşuyoruz. Genç oyunculara daha fazla zaman vermemiz gerektiğini konuşuyoruz. Genç oyuncuları korumalıyız. Mustafa harika oynuyor. Şu anda 5-6 genç oyuncuyu aynı anda sahaya sürersek sıkıntı yaşarız, çünkü 3'üncülüğe oynuyoruz. Gençlerimizin yanına tecrübeli oyuncuları da koymalıyız. Bizim tek hedefimiz Avrupa'ya katılmak. Bunun için çabalayacağız."

'KALAN 6 MAÇ OYUNCULARIN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK'

Daha iyiye gitmek için her gün çalışacaklarını ifade eden Solskjaer, "Şampiyon olacağız diyemem. Elbette öncelik şampiyonluk. Ancak bunun öncesinde çalışmalıyız, gelişmeliyiz. Çok çalışmak, daha iyiye gitmek gerekiyor. Bugün maçta kontrolü kaybettiğimiz anlar oldu. Kontrole sahip olmak için 3'lü stopere döndüm. Salih ve Gedson'un rakip ceza sahasına koşular yaparak rakibe tehlike yaratmasını planladık. 3'lüye dönme sebebim kanat ortalarıyla Rafa, Semih. Salih ve Gedson'la tehlike yaratma amacındaydım. İlk yarı Rafa sorunlar çıkardı. İşleyen iyi bir sistem vardı. Attığımız gol çok iyi bir goldü, sistemimizin işleyişiydi. 6 maç yeni sezon için belirleyici olacak. Hangi oyuncular bizle devam edecek bu 6 karşılaşma belirleyecek" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜKÜ:

-Solskjaer'in basın toplantısı

-Stoilov'un basın toplantısı