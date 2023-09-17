Göztepe ve Bandırmaspor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe, sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta gol dakikaları ve önemli anlar yaşandı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Özcan Sultanoğlu
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Nielsen, Taha Altıkardeş, Yunus Emre Gedik (Dk. 77 Ümit Akdağ), Messaoudi (Dk. 63 Aliou Traore), Yalçın Kayan, Celil Yüksel (Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş), İzzet Furkan Malak (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Tijanic, Mame Diouf (Dk. 77 Palmer)
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak (Dk. 46 Emre Batuhan Adıgüzel), Mexer, Levent Ayçiçek (Dk. 69 Doğan Can Davas), Emirhan Aydoğan (Dk. 69 Mustafa Saymak), Mulumba, Jozefzoon (Dk. 69 Soukou), Metehan Mimaroğlu, Djitte (Dk. 80 Bobadilla)
Goller: Dk. 32 Tijanic (Göztepe), Dk. 45+1 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Mame Diouf (Göztepe), Dk. 78 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Teksüt Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.