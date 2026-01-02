Haberler

Göztepe ve Aras Kargo deplasmanda

SULTANLAR Ligi'nde İzmir'i temsil eden Göztepe ve Aras Kargo, ikinci devreye deplasman maçlarıyla başlayarak galibiyet hedefliyor. Göztepe Bursa'da Nilüfer Belediyespor ile, Aras Kargo ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.

SULTANLAR Ligi'nde İzmir'i temsil eden Göztepe ve Aras Kargo, ikinci devreye deplasman maçlarıyla başlayacak. İlk yarıda çıktığı 13 maçta 3 galibiyet alabilen 11'inci sıradaki Göztepe, Bursa deplasmanında 8 galibiyeti bulunan 6'ncı basamaktaki Nilüfer Belediyespor'un konuğu olacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

İlk devrede evinde rakibine 3-1 yenilen Göztepe bu kez kazanmayı hedefliyor. Aras Kargo ise Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 16.00'da zirve takipçisi Fenerbahçe'nin misafiri olacak. Aras Kargo 7 galibiyetle 7'nci sırada, Fenerbahçe 12 galibiyetle 2'nci basamakta yer alıyor. İzmir'deki müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
