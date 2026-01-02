Göztepe ve Aras Kargo deplasmanda
SULTANLAR Ligi'nde İzmir'i temsil eden Göztepe ve Aras Kargo, ikinci devreye deplasman maçlarıyla başlayacak. İlk yarıda çıktığı 13 maçta 3 galibiyet alabilen 11'inci sıradaki Göztepe, Bursa deplasmanında 8 galibiyeti bulunan 6'ncı basamaktaki Nilüfer Belediyespor'un konuğu olacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
İlk devrede evinde rakibine 3-1 yenilen Göztepe bu kez kazanmayı hedefliyor. Aras Kargo ise Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 16.00'da zirve takipçisi Fenerbahçe'nin misafiri olacak. Aras Kargo 7 galibiyetle 7'nci sırada, Fenerbahçe 12 galibiyetle 2'nci basamakta yer alıyor. İzmir'deki müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.