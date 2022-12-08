TFF olaylı Göztepe-Altay derbisiyle ilgili kararını açıkladı! İki takıma da aynı ceza verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı tribün terörü yüzünden tatil edilen Göztepe - Altay maçının ardından iki takımı da hükmen mağlup ilan etti. Federasyon yönetimi, TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinde yarıda kalan maçı görüştü. Toplantıdan taraftarların karşılıklı şiddet olaylarının damga vurduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararı çıktı. İki takımın puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK karar verecek.

27 Kasım tarihinde oynanan Göztepe- Altay derbisi, Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanması ve Göztepeli bir taraftarın söktüğü korner direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak hastanelik etmesi sebebiyle hakem tarafından tatil edilmişti. Maçın tatil edilmesinin ardından İzmir sokaklarında iki takım taraftarı birbirine girmişti.

İKİ TAKIMDA MAĞLUP SAYILDI

TFF yönetimi akşam saatlerinde yarıda kalan maç hakkında kararını verdi. Şiddet olaylarıyla dünya basınında bile kendisinden söz ettiren derbide iki takımda hükmen mağlup edildi. Takımların puanlarının düşürülmesiyle ilgili karar ise PFDK'ya bırakıldı.

20 HOLİGAN TUTUKLANDI

Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında yaşanan dehşet görüntüleriyle gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.

SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI VERİLDİ

Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.