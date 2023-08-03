Göztepe, transferde Emir Ortakaya'dan vazgeçti

YENİ sezon öncesi İtalya kampını tamamlayarak İzmir'e dönen Göztepe, transferde Fenerbahçe'den tekrar kiralamak istediği stoper Emir Ortakaya'dan vazgeçti. Defansa Emir yerine Alanyaspor'dan 20 yaşındaki Ümit Akdağ'ı kiralayan Göz-Göz, orta sahaya takviye arıyor. Orta sahaya en az 2 transfer daha yapacak sarı-kırmızılılar bir yandan da dolu olan yabancı kontenjanını açmaya çalışıyor. Göztepe'nin Kvasina'yla yollarını ayırması beklenirken, adı daha önce kesin gidecekler arasında geçen Tijanic ise kamp döneminde göze girdi.

TIJANIC GÖZE GİRDİGeçen sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Adalah'a kiralanan ancak bu takım küme düşüp oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayınca kulübe geri dönen Tijanic'in İtalya kampında takımın en iyilerinden olduğu öğrenildi. Orta sahada eksikleri bulunan sarı-kırmızılıların Sloven oyuncuyu göndermesi beklenmiyor. Kamp dönüşü 2 gün izin yapacak Göztepe, antrenmanlara cumartesi günü tesislerinde yeniden başlayacak. İzmir ekibi sezonun ilk haftasında Sakaryaspor'u 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak.