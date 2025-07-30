Göztepe, Transfer Döneminde İki Yabancı Oyuncu ile Anlaşma Sağladı

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, 2 yabancı oyuncunun peşine düştü. Şu ana kadar 7 takviye gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Brezilya'nın Atletico Goainense forması giyen Brezilyalı sağ bek, Ruan Gregorio Teixeira ile her konuda anlaşma sağladı. Göz-Göz'ün ayrıca Porto'dan Angolalı orta saha Domingos Andrade'yi de listesine aldığı ifade edildi.

Göztepe ile Porto'nun görüşme halinde olduğu ve transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı kaydedildi. 30 yaşındaki Ruan kariyerine ülkesinin Barra takımında başladı. Ruan sırasıyla Corinthians, Madureira, Boa Esporte, SC Inter, Ponte Preta, Amerika'da Orlanda City, DC United, Montreal, Dallas ve son olarak Goainense'de oynadı.