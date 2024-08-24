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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Maçın hakkı beraberlikti

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Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçın ardından yapılan basın toplantısında, iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve beraberliğin gerçekçi bir skor olduğunu söyledi. Ayrıca, Göztepe'ye verilen seyircisiz oynama cezasına tepki göstererek, taraftarların cezalandırılmaması gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, iki takımın mücadelesinde maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da sahada iyi mücadele ettiğini ifade etti. Sahada iki takımın da kazanmak için oynadığını belirten Stoilov, "Alanyaspor daha fazla topa sahip olan taraftı ama biz daha fazla net fırsatlar yakaladık. Özellikle sonlara doğru 2-3 tane çok net fırsat yakaladık. Bunları gole çevirmemiz gerekiyordu fakat maalesef başaramadık. Bence bu iki takımın mücadelesinde beraberlik gerçekçi bir skor diyebiliriz." diye konuştu.

Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Göztepe'ye iki maç seyircisiz oynama cezası verilmesine ilişkin soru üzerine Stoilov, futbolun taraftarlar için olduğunu vurguladı.

"Boş statlarda oynamanın hiçbir zevki olmaz"

Birkaç kişinin statta yaptığı hatadan dolayı bütün taraftarların cezalandırılmaması gerektiğini savunan Stoilov, şöyle konuştu:

"Bence kişisel bir ceza uygulanmalıydı. Ama tüm taraftarların bu şekilde cezalandırılması benim açımdan kabul edilemez. Aynı zamanda federasyon biraz daha esnek olmalı diye düşünüyorum. Sadece bizim kulübümüz açısından değil, tüm kulüplere bu şekilde olmalı. Taraftar, futbol açısından son derece değerli. Bizler 'Bütün futbolseverleri nasıl sahaya getiririz' diye çalışıyoruz. Sürekli bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Nasıl 'Statları daha fazla doldururuz' diye. Ama bu şekilde bütün stattaki taraftarların cezalandırılması gerçekten çok üzücü. Boş statlarda oynamanın hiçbir zevki olmaz."

Kaynak: AA / Spor

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