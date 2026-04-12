Stanimir Stoilov: "Avrupa'ya gitme hedefimize ulaşmak için savaşmayı sonuna kadar sürdüreceğiz"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, takıma sezon başında Avrupa hedefi belirlediğini ve bu durumun oyuncular üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti. Ayrıca, ligde adil bir rekabet ortamı olmadığını vurguladı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa maçı sonrası, "Sezon başında takıma güvendiğim için Avrupa gibi çok yüksek bir hedef belirledim. Bu durum oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir. Ancak taraftarlarımızı anlıyorum, onlar her zaman haklılar. Avrupa'ya gitme yolunda mücadele eden takımımız, bu hedefe ulaşmak için savaşmayı sonuna kadar sürdürecek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Maçı iki farklı yarıda değerlendirmek gerektiğini belirten Stoilov, takımın maç boyunca yeterince konsantre, özgüvenli ve dinamik olmadığını belirterek, "Bu eksiklikler bize ciddi sıkıntılar oluşturdu. Rakibe iki kez asist yaparsanız ve onların kaçırdığı pozisyonları da eklerseniz, bu tablo her şeyi özetliyor. Son 20 dakikada önemli bir karakter ortaya koyduk, goller bularak maçı çevirdik; bizim adımıza olumlu olan tek şey buydu. Ancak maç boyunca çok büyük pas hataları yaptık. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar göz önüne alındığında, böyle bir senaryoda beraberlik bile önemli bir sonuç sayılabilir. Aynı zamanda bir haftada üç maç oynamak zorunda kalmamızın da takımımız üzerinde belirleyici bir etkisi oldu" dedi.

"Ligde adil bir rekabet ortamı yok"

Oyuncuların Galatasaray karşılaşmasının ardından duygusal anlamda yıprandığını vurgulayan Teknik Direktör Stoilov, "Bu duygu eksikliğini hafta içinde de hissettim ve takımı bu konuda uyardım ancak maalesef bugünkü maçta aynı durumu yaşadık. Normalde bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem ancak değinmek istediğim önemli bir husus var. Galatasaray maçımız normalde onların Avrupa dönüşü oynanacaktı ve ertelenmemesi gerekiyordu. Bu erteleme nedeniyle bir haftada üç maç oynamak zorunda kaldık ve bu durum çok farklı bir senaryo oluşturdu. Bunu söylediğim için bana kızabilirler ancak Galatasaray, Liverpool maçından sonra buraya gelseydi adımıza bir avantaj oluşurdu. Kazanıp kaybetmemizden bağımsız olarak bambaşka bir maç senaryosu ortaya çıkardı. Maalesef bu tablo yüzünden hem Galatasaray maçını kaybettik hem de bugün kazanmayı çok istediğimiz karşılaşmadan galip ayrılamadık. Gerçek olan şu ki ligde adil bir rekabet ortamı yok ve bu kararla Galatasaray'a açık bir avantaj sağlandı" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızı anlıyorum, onlar her zaman haklılar"

Taraftarların mutsuzluk yaşayarak takımı belli bölümlerde protesto etmesini anlayışla karşıladığını belirten Stoilov, "Sezon başında takıma güvendiğim için Avrupa gibi çok yüksek bir hedef belirledim. Bu durum oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir. Ancak taraftarlarımızı anlıyorum, onlar her zaman haklılar. Avrupa'ya gitme yolunda mücadele eden takımımız, bu hedefe ulaşmak için savaşmayı sonuna kadar sürdürecek. Taraftarlarımız bugüne kadar bizi müthiş bir şekilde destekledi ve bunun aynı şekilde devam etmesini rica ediyorum. Hedefimize doğru tüm zorluklara rağmen yürümeye devam edeceğiz. Avrupa'ya gitmeyi çok istedikleri için tepki göstermelerini çok iyi anlıyorum. Eğer bu hedefe ulaşamazsak, bu tamamen benim hatam olur ve hedefi çok yüksek tuttuğumu gösterir. Taraftarlarımızdan tek beklentim, ligin sonuna kadar o müthiş desteklerini takımımızın arkasında sürdürmeleridir" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
