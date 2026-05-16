Stanimir Stoilov: 'Avrupa kupalarına katılamadığımız için çok üzgünüz'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarına katılamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Göztepe, deplasmanda Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Stanimir Stoilov, "Bugün benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Kırmızı karta kadar olan kısım ve sonrası. Kırmızı karta kadar olan kısımda Samsunspor 2 pozisyon buldu biz 5 pozisyon bulduk. Rakip golü attı, biz ise atamadık. 10 kişi kalınca da aklımızı ve oyun hafızamızı kaybettik. Samsunspor fırsatları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Maçın özeti buydu. Göztepe adına iyi bir sezon geçirdik. Puan tabelasında geçen sezona göre daha iyi pozisyondayız. Avrupa hedefimiz vardı, ulaşmak istiyorduk. Tüm kulüp buna ulaşmak için çok çalıştık ama maalesef olmadı. En iyi analizleri yapıp, gelecek sezon için hazırlanmamız lazım. Sezon içinde 3 maçta uzatmalarda gol yedik. Bunlar bizi çok etkiledi. Doğru strateji oluşturup gelecek sezon için hazırlanmalıyız. Avrupa kupalarına katılamadığımız için çok üzgünüz" dedi. - SAMSUN

