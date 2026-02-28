Göztepe taraftarından Arda Turan'a pankartlı davet

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de taraftarlar, Arda Turan'ı ve takımını açtıkları pankartla İzmir'e davet etti.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ikas Eyüpspor maçına gelen Göztepe taraftarı, seremoni esnasında açtıkları pankartla Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'a mesaj gönderdi.

"Our Home Is Your Home" pankartı açan Göztepe taraftarı, Arda Turan'a "Evimiz sizin evinizdir" diyerek kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti."

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de bugün yaptığı açıklamayla Arda Turan ve takımını İzmir'e davet etmişti.

Arda Turan, dün yaptığı açıklamada, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini belirterek, "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.