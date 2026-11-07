Göztepe taraftarı, Arda Okan Kurtulan'ın A Milli Takım kadrosuna alınmamasına üzüldü

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sağ kanadı Arda Okan Kurtulan'ın A Milli Takım kadrosuna alınmaması taraftarı büyük hayal kırıklığına uğrattı. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım Perşembe günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Belçika maçı öncesi Göztepeliler, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroyu açıklamasını büyük bir heyecanla takip etti. Ancak haftalardır ay-yıldızlı formayı giymesi beklenen Arda Okan kadroda yer bulamadı. Daha önce Arnavutluk U19 Milli Takımı'nda forma giyen Arda Okan'ın ay-yıldızlılardan davet aldığı ancak FIFA'ya dosyalarının yetişemediği bildirildi. Göztepeli futbolseverler ise sanal medyadan duruma tepki gösterdi.

EVRAKI YETİŞMEDİ

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de Arda Okan Kurtulan'ın milli takıma gidememesi üzerine açıklama yaptı. Arda Okan'ın milli takım yetkilileri tarafından arandığını ifade eden Mehmet Sepil, "Arda Okan önceki gün milli takım yetkilileri tarafından arandı. Daha önce Arnavutluk U19 Milli Takımı'nda oynadığı için resmi olarak Türk Milli Takımı'nı tercih etmesi gerektiği söylendi. Arda da tabii ki milli takımımızı tercih ettiğini beyan etti. Bazı işlemlerin yetişememesi nedeniyle Arda sadece Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil olamadı. Arda bundan sonra milli takım daveti aldığı takdirde Türk Milli Takımı'nın formasını giyecek" dedi.

YILDIZLAR İZMİR'DE OLACAK

Türkiye-Belçika maçında Avrupa ve Dünya futbolunun yıldız isimleri İzmir'de buluşacak. Ay-yıldızlı ekibimizin kadrosunda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde ülkemizi temsil eden isimler yer alırken, milli takım kampını terk ettiği gerekçesiyle daha önce kadroya alınmayan Lille forması giyen kaleci Berke Özer memleketi İzmir'de kafilede yer alacak. İlk maçına çıkacak teknik direktör Sergen Yalçın; Kerem Aktürkoğlu, İrfancan Kahveci gibi son UEFA Uluslar Ligi maçlarında kadroda olan 10 futbolcuyu Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil etmedi. Kerem daha önce milli formayla Gürsel Aksel Stadı'nda hat-trick yapmıştı.

Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda ise emektar yıldız Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ile Beşiktaş'ta oynayan Leandro Trossard yer aldı. Ay-yıldızlı ekibimizi 2 yıl sonra Gürsel Aksel Stadı'nda İzmirlilerle buluşturacak maçın biletleri bin TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Maçtan 1 gün önce çarşamba günü İzmir'de olacak milli kafile maç sonrası antrenmanını da İzmir'de yaparak 13 Kasım Cuma günü Fransa deplasmanı için Adnan Menderes Havalimanı'ndan direkt bu ülkeye gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı