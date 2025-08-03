Göztepe, Süper Lig Hazırlıklarına Başladı

Göztepe, Süper Lig Hazırlıklarına Başladı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig açılış haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular farklı çalışma gruplarında hazırlık yaptı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise pas, sprint koşusu ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Böylece sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının startını vermiş oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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