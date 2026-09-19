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Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak

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Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

İlk bölümde taktiksel oyun üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı orta ve şut çalışmalarıyla tamamladı.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kaynak: AA
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