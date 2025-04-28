Göztepe, Süper Lig’de Rams Başakşehir’i 2-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Rams Başakşehir ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Göztepe'ye golleri Furkan Bayır ve Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Kemal Elmas,
Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Furkan Bayır, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Nielsen), Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 4 Ahmet Ildız), Ogün Bayrak, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Rams Başakşehir : Muhammed Şengezer, Operi, Ba, Duarte, Brnic, Kemen, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Crespo, Figueiredo
Gol: Dk. 25 Furkan Bayır, Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)
Sarı Kart: Dk. 45+8 Ogün Bayrak (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Rams Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'nun sağ kanattan yerden ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
24. dakikada sağ kanattan Romulo'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Ahmet Ildız'ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası içesinde topu önünde bulan Romulo'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere attı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Ogün Bayrak'ın ortasında Romulo'nun ceza sahası ön çizgisi üzerinde kafayla çevirdiği topu Koray Günter, penaltı noktasına indirdi. Savunma oyuncularının müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Furkan Bayır, ağlarla buluşturdu. 1-0.
42. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Romulo'nun ara pasında ceza sahası sol çizgisi önünde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.