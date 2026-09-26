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Göztepe, Süper Lig'de Eyüpspor deplasmanı öncesi hazırlıklara başladı

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi çalışmalara başladı. Stanimir Stoilov yönetimindeki idmanda ısınma ve pasın ardından dar alanda oyun ile şut çalışması yapıldı; sarı-kırmızılılar yarın da antrenmana devam edecek.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda oyunla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA
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