Haberler

Göztepe ekonomide zirve yaptı

Göztepe ekonomide zirve yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 21. haftasında 40 puanla 4. sırada yer alan Göztepe, gerçekleştirdiği transferlerden 22 milyon 400 bin Euro kar elde ederek en çok gelir elde eden takım oldu. Genç kadrosu ve düşük maaş ödemeleriyle dikkat çeken Göztepe, Türk futbolunda örnek bir strateji sergiliyor.

SÜPER Lig'de 21'inci hafta sonunda 40 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe'nin ekonomik tablosu tüm takımları geride bıraktı. Sport Rebuplic şirketinin futbol şubesini yönettiği, Danimarkalı Rasmus Ankersen'in başkanlık koltuğunda oturduğu sarı-kırmızılılar gelir-gider dengesinde zirve yaptı. Son 6 ayda Romulo, Emersonn, Tijanic, Olaitan ve Ahmed Ildız gibi isimleri büyük karla satan Göztepe transferde ise büyük paralar harcamadan hem nokta atışı isimlere yöneldi hem de geleceğe yatırım yaptı.

Göztepe, sattığı ve aldığı oyunculardan toplamda 22 milyon 400 bin Euro kar elde ederek Süper Lig'in oyuncu alış ve satışından en çok gelir elde eden takımı oldu. Göztepe yaz döneminde Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon Euro, Emersonn'u da Fransız temsilcisi Toulouse'a 3 milyon Euro'ya verdi. Ara dönemde ise ilk olarak Ahmed Ildız'la yollarını ayıran Göztepe, tecrübeli futbolcuyu 15 milyon TL karşılığında sattı. Son olarak yaz döneminde Fransa'nın Grenoble takımından 850 bin Euro'ya alınan Beninli orta saha Olaitan'ı Beşiktaş'a uğurlayan yönetim, 23 yaşındaki oyuncudan 5+1 milyon Euro gelir sağladı.

EN AZ MAAŞ ÖDEYEN KULÜP

Kurduğu genç kadroyla son iki sezondur Süper Lig'de Avrupa kupalarını zorlayan Göztepe, ortalama oyuncu maaşı da en düşük kulüp olarak göze çarptı. Puan tablosunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından dördüncü sırada bulunan İzmir temsilcisi bu başarıyı futbolculara en az ortalama maaş ödeyen kulüp olmasına rağmen yakaladı. Göztepe'nin oyuncularına ortalama 360 bin 386 Euro yıllık ücret ödediği öğrenildi.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Yıllık maaş sıralamasında ligin en sonunda olan İzmir temsilcisinin toplam maaş ödemesinin ise 8 milyon 649 bin 262 Euro olduğu vurgulandı. Birçok kulübün büyük ekonomik krizler yaşadığı Türk futbolunda Göztepeli kurmayların stratejisi ise adeta örnek oldu. Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısıyla hem sportif hem de kurumsal anlamda en iyi yönetilen kulüplerin başında gelen Göztepe, özellikle genç yabancı ve yerli oyuncuların vitrini haline geldi. Tarihte Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı olan, bu sezon yardım asır sonra yine Avrupa kapısını aralamak isteyen Göztepe, 2007 yılında amatöre kadar düştükten sonra küllerinden doğmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Olanlar oldu
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Polis gibi giyinen şüpheli, sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Polis gibi giyinen şüpheli, eski nişanlısının arkadaşını öldürdü