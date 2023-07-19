Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez: Göztepe her zaman olduğu gibi yine iddialı konumda olacaktır

Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından yaptığı açıklamada, 'Göztepe her zaman olduğu gibi yine iddialı konumda olacaktır. Bizler elimizden gelen her şeyi bu yönde yapıyoruz' dedi.

- Ali Dönmez : "Göztepe her zaman olduğu gibi yine iddialı konumda olacaktır"

İSTANBUL - Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe her zaman olduğu gibi yine iddialı konumda olacaktır. Bizler elimizden gelen her şeyi bu yönde yapıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez, "2023-2024 sezonunun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Trendyol 1. Lig ekiplerine hayırlı uğurlu olsun. Umarım sakatlıksız, herkesin temennilerini yerine getirdiği ama öncelikle Göztepe'nin hedeflerini yerine getirdiği bir sezon olmasını diliyoruz. Bu sezon Göztepe her zaman olduğu gibi yine iddialı konumda olacaktır. Bizler elimizden gelen her şeyi bu yönde yapıyoruz. Diğer kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Ayrıca federasyon yetkililerine de Göztepe ailesi olarak bu günkü misafirperverliklerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.