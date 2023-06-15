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Göztepe Spor Kulübü'nün 98. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Göztepe Spor Kulübü'nün 98. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Spor Haberleri

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 98. yılını kutladı. Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Yıldönümü kutlamaları saat 22.00'de Göztepeli binlerce taraftarın Güzelyalı sahilinde meşale şovu yapmasıyla devam edecek.

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 98. yıldönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk bırakıldı.

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 98. yılını kutluyor. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan sarı-kırmızılı kulüp, 98. yıl kutlamalarına sabah saatlerinden itibaren başladı. Göztepeli yöneticiler, altyapı sporcuları ve antrenörler Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Yıldönümü kutlamaları saat 22.00'de Göztepeli binlerce taraftarın Güzelyalı sahilinde meşale şovu yapmasıyla devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Meydanı Spor Spor Haberler

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