Göztepe Spor Kulübü 100. Yıl Dönümünü Kutlayacak

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan logo ve kutlama programını tanıttı.

Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kulübün tarihine ve başarısına yakışır bir kutlama yapılacağını söyledi.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik eden Elban, "Sadece Süper Lig'de yer aldığı için değil, futbola yeni bir anlayış getirmesi, sporun tüm branşlarında şehrin gençlerini, nesilleri sporun içine katması ve onlara ayrı bir heyecan vermesi vesilesiyle kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Göztepe'nin 100 yıllık bir çınar olarak yeni yüzyıla hazırlık yaptığını belirtti.

Göztepe'de değişim sürecine şahit olduğunu ifade eden Dağ, "2011 yılında bu şehirde milletvekili oldum. O günden bugüne her kulübümüzün talebini geri çevirmemeye gayret etti. Hepsine destek verdik. Kim ki hem bize taleple geliyor hem de kendini ortaya koyuyor, taşın altına elini koyuyor, orada işler çok daha fazla hızlı ilerlediğini gördük. Bu stadın ortaya çıkması da işin doğrusu böyle oldu." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Göztepe'nin sadece bir futbol kulübü olmadığını, tüm branşlarıyla örnek bir kulüp olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kulübün, kentin spor tarihinde yeri doldurulamaz bir paya sahip olduğunu dile getirdi.

Kutlama etkinlikleri

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de kulübün kuruluş günü olan 14 Haziran'da pek çok etkinlik gerçekleştirileceğini anlattı.

Kutlama programı kapsamında 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgeyi ziyaret edeceklerini aktaran Sepil, yüzüncü yıl hatıra ormanı oluşturacaklarını dile getirdi.

Sepil, 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta da etkinlikler düzenleyeceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"14 Haziran'da müthiş bir şölen İzmir'i, Türkiye'yi bekliyor. Bugün burada 17 branşımızın temsilcileriyle birlikte olmanın büyük bir gururunu taşıyorum. Bundan 10 yıl önce çıktığımız bu yolda 3 tane branşımız vardı. Hentbol, futbol ve yelken branşlarında temsil edilen bir Göztepe vardı. 10 yıl sonra tesislerimizde 17 branşımızla başarı yolunda hem İzmir'imizi hem ülkemizi temsil etme gururunu taşıyoruz. Bu, yolumuzun sadece başı. İkinci yüzyılda bu sefer tüm branşlarda uluslararası başarı kazanmış bir Göztepe görmek istiyoruz."

Sepil, 100. yıl için hazırlanan logoyu da tanıttı.

Konuşmaların ardından 17 branşı temsilen birer sporcu sahneye geldi ve ikinci yüzyıl meşalesi yakıldı.

Programa AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya ile çok sayıda davetli, taraftar ve öğrenci de katıldı.