Göztepe, Parmos Bordo BK'yı Son Saniye Basketiyle Mağlup Etti

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Göztepe, Parmos Bordo BK'yı son saniye basketiyle 73-71 mağlup ederek durumu 1-1 yaptı. Üçüncü ve son maç 15 Mayıs'ta oynanacak.

Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonu'ndaki maçta ilk periyodu 12-21 geride tamamlayan İzmir ekibi, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyarak devre arasına 36-35 önde girdi. Üçüncü periyot 49-52 geçildi. Son periyotta sarı-kırmızılıların farkı açtığı bölümlerde konuk ekip kritik üçlüklerle eşitliği yakaladı. Son hücumda skor 71-71 berabereyken isabeti bulan Göztepeli Barnes takımına Süper Lig yarışında tamam ya da devam maçında hayati galibiyeti getirdi: 73-71. Göztepeli futbolcular İsmail Köybaşı ve Ogün de basketbol takımına tribünde destek verdi. İki takım arasındaki üçüncü ve son maç 15 Mayıs Cuma günü Bandırma'da oynanacak. Maçı kazanan takım Süper Lig yarışında Play-Off finaline adını yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFırat Özdoğan:

bu son saniye basketinin puan fiyatı düşürmesinin ekonomiye etkisi var mıdır diye merak ediyorum

Haber YorumlarıBeraat Çetin:

Aferin Göztepe'ye! ?? Son saniye basketi çok heyecan verdi ?? Ama unutmayalım, eski dönemlerde bu kadar drama olmadan galibiyetler alırdı takımlarımız ?? Spor değişti demek ki... 15 Mayıs'ta Bandırma'da büyük maç olacak ?

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

Maç sonucu güzel güzel ama bu srada ekonomi berbat, insanlar geçinemiyor ve biz basketbol mu izleyelim! Bir de o spor salonu nerede acaba, kaç para harcandı inşaata...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

