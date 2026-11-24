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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez mağlup olurken, 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak başarılı bir performans sergiledi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçti. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar, ilk 4 haftada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sonraki 2 haftayı da beraberlikle tamamlayan İzmir ekibi, sezonun ilk galibiyetini 7. haftada deplasmanda Eyüpspor'u mağlup ederek elde etti. Bu karşılaşmayla birlikte çıkışa geçen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, üst üste 4 galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılıların galibiyet serisi, 11. haftada sahasında Başakşehir'e mağlup olmasıyla sona erdi. Yeniden çıkışa geçmek isteyen Göztepe, son olarak hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi yenerek moral buldu.

İzmir ekibi, ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez mağlup olurken, 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak başarılı bir performans sergiledi.

Hedef Trabzonspor maçı

Son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, bu performansını Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor. 30 Kasım Pazartesi günü rakibini ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılarak üst üste ikinci, son 7 maçında ise altıncı galibiyetini almayı ve üst sıralara doğru yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı