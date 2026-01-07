Haberler

Göztepe'den farklı prova

TRENDYOL Süper Lig takımı Göztepe, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta 3'üncü Lig temsilcisi Söke 1970 SK'yı 9-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. maçta Juan, Sabra ve Antunes gibi oyuncuların öne çıktığı belirtildi.

TRENDYOL Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970 SK'yla özel maçta karşı karşıya gelen Göztepe müsabakayı 9-1 gibi farklı skorla kazandı. Dış transferde şu ana kadar ofansif orta saha Alexis Antunes ve Brezilyalı genç golcü Guilherme Luiz'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar sahaya Ekrem - Ogün, Heliton, Furkan, Godoi, Cherni, Rhaldney, Efkan, Antunes, Juan ve Sabra ilk 11'i ile çıktı. Seyircisiz oynanan maçta gol perdesini 19'uncu dakikada penaltıdan Juan açarken, 28'de İbrahim Sabra, 32'de yeni transfer Antunes, 33'te bir kez daha Juan ve 36'da Rhaldney Göztepe'yi ilk yarıda 5-0 öne geçirdi.

İkinci devrede de gol sağanağı devam ederken, 46 ve 62'de Janderson, 55'te Sabra, 61'de de Arda Okan, Göz-Göz'ün gollerini kaydetti. Göztepe, cumartesi günü yine evinde Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'le oynayacağı hazırlık maçının ise taraftara açık olacağını duyurdu. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori bin 750, 2'nci kategori bin 250, 3'üncü kategori 900, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 450 TL olarak açıklandı.

Göztepe, sezonun ikinci yarısındaki ilk maçında 19 Ocak Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

