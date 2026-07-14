Göztepe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın Bled kasabasında yeni sezon hazırlıklarına yenilenme ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yurt dışı kampında sürdürdü.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gerçekleştirilen antrenman, yenilenme çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü orta, şut çalışmasıyla tamamladı.
İzmir temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör