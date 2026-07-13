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Göztepe, hazırlık maçında galip

Göztepe, hazırlık maçında galip
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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Gorica'yı 2-0 mağlup etti. Goller 29. dakikada Armstrong ve 49. dakikada Juan'dan geldi.

Göztepe, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Gorica'yı 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. İzmir ekibi, bu kapsamda Hırvatistan ekibi Gorica ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Göztepe, müsabakaya Arda Özçimen, Sonko, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Rhaldney, Matos, Cherni, Antunes, Armstrong ve Janderson 11'iyle başladı. Müsabakanın ilk bölümleri dengeli geçmesine rağmen sarı-kırmızılılar 29. dakikada yeni transfer Armstrong'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına iki takım da çok fazla değişiklikle başlarken Göztepe 49. dakikada oyuna sonradan dahil olan Juan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca mücadele Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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