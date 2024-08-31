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Göztepe-Sipay Bodrum FK Maçının İlk Yarısı Göztepe'nin 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maçın ilk yarısını Göztepe 2-0 önde tamamladı. Djalma Silva ve Romulo'nun attığı gollerle Göztepe öne geçti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral, Serkan Olguncan

Göztepe: Lis, Nazım Sangare, Bokele, Heliton, Taha Altıkardeş, Djalma Silva, Tijanic, Dennis, Solet, Juan, Romulo

Sipay Bodrum FK: Diogo, Üzeyir Ergün, Herelle (Dk. 19 Celustka), Ali Aytemur, Cenk Şen, Gökdeniz Bayrakdar, Samet Yalçın, Musah Mohammed, Dimitrov, Fredy, Puscas

Goller: Dk. 16 Romulo, Dk. 41 Djalma Silva (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Bokele, Dk. 33 Dennis, Dk. 37 Nazım Sangare (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi takımın taraftarlarının cezası nedeniyle izleyemediği Göztepe-Sipay Bodrum FK maçının ilk yarısını Göztepe 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Djalma Silva'nın sol kanattan yaptığı ortada Solet'in vuruşunda savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.

14. dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in kaleye gönderdiği topu kaleci Diogo son anda uzaklaştırdı.

16. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Djalma Silva'nın yaptığı ortada ön direk yakınında topa vuran Romulo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

41. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Tijanic'in aktardığı pasıyla sol kanatta topla buluşan Djalma Silva, 2 futbolcuyu geçip, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta Celustka'ya da çarpan top ağlara gitti: 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 2-0 üstün bitirdi.

Kaynak: AA / Spor

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